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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: Не вижу никакого смысла в отмене Fan ID

05 Июня 2022 • 11:19 Комментировать

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с журналистами высказался по поводу возможной отмены Fan ID.

Колосков сказал «Чемпионату», что инициатива КПРФ об отмене Fan ID его удивила, так как законопроект был принят большинством голосов на заседании Госдумы. Почётный президент РФС отметил, что это решение было не спонтанным, так что никакого смысла в отмене Fan ID нет.

«Я сторонник того, что если закон принят, то его нужно выполнять», - добавил Колосков.

Напомним, что в прессе появилась информация о том, что в Госдуме могут в ближайшее время отменить закон о Fan ID, из-за которого многие фанаты собираются бойкотировать матчи своих команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Вячеслав Колосков fan id
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