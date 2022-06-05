Быстров: «Динамо» нельзя было выпускать информацию о том, что Шварц покинет команду

Бывший футболист «Зенита» и сборной России высказался по поводу неудачной концовки сезона московского «Динамо».

Быстров сказал Sport24, что нельзя было выпускать информацию о том, что Сандро Шварц покинет столичную команду после окончания сезона, так как это очень негативно сказалось на настрое игроков.

«Это всё плохо повлияло на команду в психологическом плане. Лучше бы команда не знала об этом», - отметил экс-игрок.

Напомним, что Сандро Шварц решил покинуть московскую команду после окончания сезона. Немецкий специалист вернулся на родину и возглавил «Герту».