Быстров — о «Спартаке»: Выходите на поле и доказывайте игрой, а не нытьём после матча

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров рассказал журналистам о том, смогут ли спартаковцы выиграть Суперкубок России.

Быстров сказал в интервью Sport24, что если верить в своих футболистов и не обвинять во всех неудачах судей, то шансы у «Спартака», кончено же, есть.

«Выходите на поле и доказывайте игрой, а не словами и нытьём после матчей, которое мы постоянно слышим», - отметил экс-игрок.

Напомним, что в матче за Суперкубок России «Спартак» сыграет с «Зенитом». «Красно-белые» выиграли Кубок России, а клуб из Санкт-Петербурга в очередной раз выиграл чемпионский титул.