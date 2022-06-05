История «Анжи»: Клуба, который сначала все любили, а потом ненавидели, больше нет

В пятницу стало известно, что «Анжи» лишился профессионального статуса. Махачкалинский клуб переживал разное в своей истории, но теперь будет играть на уровне любителей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о случившемся.

«Анжи» — это уникальное явление в российском футболе. Когда махачкалинский клуб только появился в элите, то его любили чуть ли не все. Когда же покидал, то уже почти все ненавидели. Сейчас же клуб умер почти незаметно.

В 1999-м Гаджи Гаджиев выиграл с «Анжи» первую лигу и пошумел в элите. Та яркая команда с Нарвиком Сирхаевым, Элвером Рахимичем, Предрагом Ранджеловичем, Будуном Будуновым, Русланом Агаларовым была каким-то глотком свежего воздуха. Перед последним туром махачкалинцы шли третьими, но играли в Москве с прямым конкурентом «Торпедо». На последних секундах в ворота «Анжи» был назначен спорный пенальти, который «автозаводцы» реализовали. Тем не менее махачкалинцы пробились в Кубок УЕФА, но дагестанская публика его так и не увидела. «Глазго Рейнджерс» отказался проводить матч на поле «Анжи», в итоге состоялась только одна встреча на нейтральном поле, которую шотландцы выиграли.

В 2001-м махачкалинцы вышли в финал Кубка России против «Локомотива». Сирхаев на 90-й минуте открыл счёт! Однако «железнодорожники» успели отыграться и вырвать трофей в серии пенальти.

Денег у «Анжи» в ту пору не было. Лидеры постепенно разошлись, заменить их было некем. По моральному состояния клуба ударила и трагедия, когда в матче против ЦСКА в Махачкале произошло столкновение головами форварда хозяев Будунова и вратаря «армейцев» Перхуна, который вскоре скончался. В 2002-м «Анжи» вылетел.

В 2010-м махачкалинцы вернулись и с трудом удержались в Премьер-лиге. Зимой же 2011-го началась новая жизнь «Анжи», из-за которой клуб стал самым ненавидимым в России со стороны болельщиков других клубов. Махачкалинцы скупали звёзд мирового уровня, уводили лидеров российских команд и вообще вели себя нарочито вызывающе. При этом «Анжи» тренировался в Кратове, а на домашние матчи специально прилетал в Махачкалу. Когда дагестанский клуб пробился в Лигу Европы, то вновь не смог играть на родине, а знаковую победу над «Ливерпулем» одержал в Черкизове.

В эпоху Керимова «Анжи» вновь проиграл в финале Кубка России и завоевал-таки бронзу, которой в этот раз уже был рад не так сильно.

Летом после этого «Анжи» подписал Игоря Денисова, купил Александра Кокорина и Алексея Ионова. Казалось, что махачкалинцы были намерены на этот раз взять золотые медали. Однако ещё до закрытия трансферного окна эти Содом и Гоморра российского футбола были разрушены. За пару недель грозный состав разбежался. Умудрившись выйти в 1/16 Лиги Европы по итогам сезона, команда вылетела в ФНЛ, и многие любители футбола даже не скрывали своего злорадства.

Интересно, что спустя всего сезон «Анжи» вернулся, но новая серия из четырёх сезонов уже была безликой. Махачкалинцы боролись за выживание, успели проиграть в стыках, но сохранить место в элите из-за расформирования «Амкара», а затем всё же вылетели. Причём напрямую в ПФЛ, так как не прошли лицензирование для ФНЛ.

На этот раз никакого возвращения не получилось. Спустя три года «Анжи» не получил допуска даже к участию в новом сезоне ФНЛ-2. Причём символично, в какой год клуб лишился профессионального статуса – именно в тот, когда воспитанник «Анжи» и сын легенды Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги. В сезон, когда ещё одна легенда клуба Арсен Акаев, будучи тренером, а Гаджи Гаджиев – президентом другого махачкалинского клуба «Динамо» добились повышения в классе. В Дагестане футбол живёт, ведь и клуб «Легион Динамо» будет выступать в ФНЛ-2.

Больше не будет лишь «Анжи». Цикл жизни завершён. Сначала «Анжи» почти все любили, потом почти все ненавидели, а потом он почти всем просто стал безразличен. Возродится ли клуб? Наверное, для нашего футбола было бы хорошо, чтобы этот узнаваемый на международном уровне бренд был в игре. Вот только остаётся вопрос, каким «Анжи» должен вернуться.

Роман Андреев