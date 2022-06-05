Быстров рассказал о сомнительных легионерах «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров рассказал журналистам о сомнительных легионерах в питерском клубе в 2000-х.

Быстров сказал Sport24, что подобных бездарных легионеров было очень много, а особенно при Петржеле, который постоянно набирал каких-то «пассажиров». Экс-игрок отметил, что несмотря на большое количество иностранных футболистов, играли всё равно только воспитанники.

«Вместо меня брали Малетича, который вроде как и бежал быстрее меня, и был техничнее, но на деле всё оказалось иначе», - добавил Быстров.

Напомним, что Владимир Быстров выступал не только за «Зенит», но и за «Спартак», «Краснодар» и другие команды.