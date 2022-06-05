ЦСКА установил дедлайн по назначению нового главного тренера

Сербский специалист Марко Николич, поработавший в российском чемпионате с московским «Локомотивом», не будет тренировать ЦСКА.

Согласно информации Metaratings.ru, руководство «армейского клуба» отказалось от кандидатуры экс-тренера «железнодорожников». При этом источник отмечает, что москвичи определятся с новым рулевым до старта первого тренировочного сбора.

В прошлом сезоне ЦСКА руководил Алексей Березуцкий. При российском специалисте «армейцы» финишировали на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.