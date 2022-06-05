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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА установил дедлайн по назначению нового главного тренера

05 Июня 2022 • 10:10 Комментировать

Сербский специалист Марко Николич, поработавший в российском чемпионате с московским «Локомотивом», не будет тренировать ЦСКА.

Согласно информации Metaratings.ru, руководство «армейского клуба» отказалось от кандидатуры экс-тренера «железнодорожников». При этом источник отмечает, что москвичи определятся с новым рулевым до старта первого тренировочного сбора.

В прошлом сезоне ЦСКА руководил Алексей Березуцкий. При российском специалисте «армейцы» финишировали на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марко Николич
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