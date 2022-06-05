Депутаты от партии КПРФ собираются в ближайшее время внести в Госудуму законопроект об отмене Fan ID, из-за которого болельщики многих клубов готовы бойкотировать матчи.

По информации «Чемпионата», закон о Fan ID могут отменить, хотя он начал действовать уже первого июня. С появлением Fan ID посещение стадиона без специального паспорта болельщика станет невозможным. Из-за этого активные болельщики многих российских клубов приняли решение бойкотировать матчи своих команд. Фанаты также требуют отменить этот закон, который никак не поможет обеспечивать дополнительную безопасность и направлен совсем на другие вещи.

Стоит отметить, что система Fan ID использовалась в России во время чемпионата мира и Кубка конфедераций.