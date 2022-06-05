Экс-футболист «Спартака» оценил грудь Анны Семенович

Известный в прошлом футболист сборной России, «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров вспомнил о своем конфликте с популярной певицей Анной Семенович. Ранее он заявил, что «если бы Анна хотела бы остаться в спорте, то отрезала бы грудь».

В интервью Sport24 Быстров заявил, что тогда не шутил, а говорил, как есть на самом деле. При этом он подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста.

«У нее великолепная грудь. Я не собирался ее оскорблять, а тем более резать», - сказал Владимир.

Быстров завершил карьеру в 2018 году. В настоящий момент он работает футбольным экспертом на телеканале «Матч ТВ».