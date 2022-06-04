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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Геркус — о Кубке РПЛ: «Это будет любопытно»

04 Июня 2022 • 23:46 Комментировать

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможное введение Кубка РПЛ.

«Формат, может быть, немного сложноват, но для болельщиков, мне кажется, это будет любопытно, они привыкнут», — цитирует Геркуса RT.

По мнению функционера, у данного турнира нет минусов, только сплошные достоинства. Будет большее количество матчей, у клубов появится шанс завоевать дополнительный трофей, а также заработать приличные денежные средства, которые будут выплачиваться за каждую игру.

Ранее глава Российской премьер-лиги заявил о том, что в случае возвращения наших команд в еврокубки, Кубок РПЛ автоматически прекратит существование.  

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Евро-Футбол.Ру,
Илья Геркус Кубок РПЛ
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