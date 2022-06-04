Кавазашвили отреагировал на трансфер Лодыгина в «Панатинаикос»

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал переход вратаря Юрия Лодыгина в греческий «Панатинаикос».

«Если Юрия туда пригласили, значит, на него надеются. На него бы не тратил клуб деньги, если бы им нужен был запасной вратарь», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что за рубежом не любят переплачивать, поэтому если выделили деньги на Лодыгина, то он им необходим. Нужно поздравить голкипера, ведь в таком возрасте будет защищать цвета хорошей команды.

Российский вратарь минувший сезон провел в другом греческом клубе «ПАС», в котором принял участие в 33 матчах и пропустил 39 голов.