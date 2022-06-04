Терюшков: Пока нет конкретики по Лантратову

Один из функционеров «Химок» Роман Терюшков отреагировал на интерес клубов к голкиперу Илье Лантратову.

«Все проявляют интерес к Лантратову, но какой-то конкретики я сказать не могу. Пытаются набить цену? Будет конкретика — будем обсуждать», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

26-летний голкипер сыграл во всех 30 встречах минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги. В них он пропустил 47 мячей и 9 раз смог сохранить свои ворота «сухими».

Ранее сообщалось о том, что Зенит, который был заинтересован в приобретении игрока, решил отказаться от этой идеи. Сумма трансфера должна была составить 3,5 миллиона евро.