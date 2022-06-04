Кечинов: Ваноли сам должен решить, чего он хочет

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможный уход Паоло Ваноли с поста наставника «красно-белых».

«Может ли Ваноли уйти из «Спартака»? Всякое может быть, тем более, в такой ситуации. Семья там, он здесь… Было бы все спокойно, тогда он, конечно, остался бы», — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что если Ваноли решит покинуть команду, то для «Спартака» это не станет большой проблемой. В этой ситуации зависит все от него, «красно-белые» готовы продолжить работу с ним.

Итальянский специалист возглавил московский клуб в декабре прошлого года. В конце мая Ваноли смог завоевать первый трофей в России — Кубок страны.