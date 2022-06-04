Кечинов — об Урунове: Он неплохо оснащен технически

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на возвращение в клуб полузащитника Остона Урунова из «Уфы».

« Если ли у него шансы? Тут все зависит от нескольких факторов, прежде всего, от того, кто будет главным тренером команды. Ну и в каком он состоянии будет на сборах», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, футболист обладает хорошей техникой, но имеет некоторые проблемы в плане выполнения объема работы.

Минувший сезон Остон Урунов провел в аренде в «Уфе». Он принял участие в 17 встречах и не отметился результативными действиями во всех турнирах. Уфимский клуб следующий сезон начнет в ФНЛ.