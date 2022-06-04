Шишкин назвал город, где нужно провести матч за Суперкубок России

Экс-защитник «Спартака» Роман Шишкин ответил на вопрос, где должен пройти матч за Суперкубок России.

«Где должен пройти матч за Суперкубок? Я бы отдавал такие игры стадионам, которые не имеют отношения ни к Москве, ни к Петербургу, а как писали: Нижний Новгород, Краснодар», — заявил Шишкин порталу «РБ Спорт».

По мнению футболиста, такие встречи обязательно нужно проводить на нейтральном поле, чтобы ни у кого не было чувства, что они играют в гостях.

Матч за Суперкубок России-2022 пройдет 9 июля. Трофей разыграют «Спартак» и «Зенит». По сведениям источников, встреча состоится в Казани, но официальной информации пока нет.