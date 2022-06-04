Шишкин — о Суперкубке России: Нужно дать шанс арбитрам среднего класса

Защитник «Знамя» Ногинск Роман Шишкин поделился мыслями о возможном назначении иностранного арбитра на Суперкубок России.

«А какой в этом смысл? Поедут ли иностранные арбитры в такой обстановке судить матч в России? И нужны ли они здесь? Надо давать шанс своим, тем более, в таких ответственных матчах», — цитирует слова Шишкина «РБ Спорт».

По мнению футболиста, на такие матчи не нужно назначать известных судей, нужно давать шанс молодым арбитрам, чтобы могли набираться опыта для дальнейшей работы в РПЛ.

Ранее «Спартак» выступил с предложением о приглашении зарубежных судей для обслуживания матча за Суперкубок России против «Зенита». Встреча пройдет 9 июля.