Шишкин — об уровне Мартинса: Он вытеснил игрока сборной России из состава

Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о выкупе «красно-белыми» прав на полузащитника Кристофера Мартинса у «Янг Бойз».

«Когда «Спартак» усилится и будет бороться за более высокие места, там и проявится его настоящий уровень», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

По мнению бывшего футболиста «красно-белых», Мартинс является игроком хорошего уровня, который способен прогрессировать. Полузащитник все матчи отыграл стабильно, он смог вытеснить игрока сборной России Романа Зобнина из состава.

Кристофер Мартинс перешел в «Спартак» из швейцарского клуба «Янг Бойз» минувшей зимой на правах аренды. Недавно «красно-белые» объявили о выкупе футболиста.