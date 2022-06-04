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Малафеев — о возвращении в спорт: «Я в неплохой форме»

04 Июня 2022 • 20:53 Комментировать

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о возможном возвращении в спорт.

«Я? Зачем? Нет, я, в принципе, в неплохой форме, конечно. Но для высоких результатов уже, наверное, тяжеловато», — цитирует Малафеева «Спорт День за Днем».

Бывший голкипер отметил, что планирует всю оставшуюся жизни заниматься спортом для того, чтобы быть здоровым и хорошо выглядеть.

Вячеслав Малафеев провел в «Зените» всю свою игровую карьеру с 1997 по 2016 год. В 2008 году стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Помимо этого, выигрывал несколько раз Российскую премьер-лигу, Кубок России и Суперкубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Малафеев РПЛ
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