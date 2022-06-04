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В ЦСКА рассказали, какие необычные напитки предпочитают латинские легионеры фото

04 Июня 2022 • 20:26 Комментировать

Пресс-служба ЦСКА рассказала о необычных напитках, которые предпочитают парагвайский и колумбийский полузащитники Хесус Медина и Хорхе Карраскаль.

«Во время сезона на предматчевых снимках вы могли видеть наших игроков с необычным напитком.

Разобраться в южноамериканских традициях нам помог Хесус Медина», — гласит надпись под постом.

Исходя из информации, предоставленной пресс-службой «армейского» клуба, Медина и Карраскаль рассказали, что из себя представляет мате, калебас и бомбилья.

ЦСКА завершил сезон-2021/22 на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Оба футболиста останутся в команде на следующий сезон.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва РПЛ Хорхе Карраскаль Хесус Медина
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