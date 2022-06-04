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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федун считает «Спартак» лучшим в России по организации

04 Июня 2022 • 20:22 Комментировать

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что «красно-белые» являются лучшими в плане организации в стране.

«Мы действительно лучшие в России по организации. Хотя знаю, что нас любят хаять. Поверьте мне, такой организации нет ни в одном клубе», — цитирует Федуна «Чемпионат».

Помимо этого, владелец клуба выразил огромную благодарность всем тем, кто работает с командой.

«Спартак» занял десятое место в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги, заработав 38 баллов в 30 играх. 29 мая «красно-белые» стали обладателями Кубка России-2021/22. Этот трофей стал последним в коллекции Федуна в России. Ранее команда выиграла РПЛ и Суперкубок страны.

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