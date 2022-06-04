Федун: Моя гордость в том, что все титулы достигнуты в чистом фейр-плее

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о том, что не зря всё это время находился в клубе.

«Хочу поздравить всех вас с долгожданным успехом, потому что 19 лет не было Кубка. Сегодня у меня полный шлем: есть чемпионство, Суперкубок и Кубок, который нам долго не давался. Поэтому время прошло не зря», — передает слова Федуна «Чемпионат».

Владелец отметил, что «Спартак» всегда был сторонником фейр-плея на поле. За пределами газона может быть все что угодно, но «красно-белые» всегда играли чисто.

Леонид Федун прибрел пакет акций «Спартака» в 2004 году. За это время клуб выиграл РПЛ, завоевал Суперкубок России и Кубок страны.