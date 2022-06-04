Федун поздравил болельщиков «Спартака» с юбилеем клуба

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун обратился к фанатам клуба.

«Всех хочу поздравить со столетием и с тем Кубком, который мы завоевали в небывалом матче», — приводит слова Федуна «Чемпионат».

Федун заявил, что он видел большое количество матчей, но финал Кубка России стал самым драматичным по всем аспектам. Нужно поздравить всех с этой долгожданной победой, ее многие ждали.

«Спартак» завоевал Кубок России впервые с 2003 года. В финале турнира было повержено «Динамо» со счетом 2:1.

В чемпионате «красно-белые» под руководством Паоло Ваноли завершили сезон на десятой строчке, набрав 38 очков в 30 матчах.