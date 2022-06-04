Федун рассказал о давлении итальянского посольства на Ваноли и Каттани

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился информацией, что итальянское посольство оказывало давление на Паоло Ваноли и Лука Каттани.

«Большое спасибо Ваноли! Он пришёл в тяжёлое время, тем не менее, мы на столетие завоевали долгожданный титул. Здесь присутствует Лука Каттани — и ему огромное спасибо за работу, которую он провёл», — приводит слова Федуна «Чемпионат».

Владелец «красно-белых» заявил, что благодарен Каттани, который оставил теплое место в клубе мирового уровня — «ПСЖ», перейдя в «Спартак» на должность спортивного директора. Ваноли и Каттани продолжат работу в клубе, даже несмотря на давление со стороны министерства и посольства Италии.