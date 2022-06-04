Каттани назвал лучший момент в своей карьере

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поделился эмоциями после победы «красно-белых» в финале Кубка России над «Динамо».

«Когда я видел счастливые заполненные «Лужники», это был, наверное, самый счастливый момент в моей футбольной карьере. И я очень хочу видеть всех этих людей снова счастливыми», — сказал Каттани на мероприятии, посвящённому столетию клуба.

Напомним, «Спартак» в финале Кубка России победил «Динамо» со счётом 2:1. В составе «красно-белых» голами отличились Александр Соболев и Куинси Промес. Единственный мяч в составе «бело-голубых» забил Арсен Захарян.

В последний раз «Спартак» выигрывал Кубок России в сезоне-2002/03, тогда московский клуб в финале одолел «Ростов». Победный мяч забил Егор Титов.