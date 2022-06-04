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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: Легионеры с именем могут приехать только в «Зенит»

04 Июня 2022 • 19:28 Комментировать

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о предстоящем трансферном окне в России.

«Этим летом главным активом на трансферном рынке будут российские игроки. Чтобы хорошие легионеры согласились приехать в РПЛ, им надо давать сундук с золотом», — цитирует Петржелу Sport 24.

По мнению эксперта, на тех условиях, которые российские команды давали раньше, сейчас им уже не получится подписать какого-то футболиста с именем. Такая возможность есть только у «Зенита». Если кто-то из качественных легионеров и приедет в Россию, то они будут в «Зените».

68-летний специалист работал в петербургском клубе в период с 2003 по 2006 год. В первый год своего прихода наставник стал обладателем Кубка Премьер-лиги. Данный кубок проводился только один раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела РПЛ
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