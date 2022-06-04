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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федун отреагировал на информацию о своём уходе и возможной отставке Ваноли

04 Июня 2022 • 19:17 Комментировать

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о своём будущем и будущем главного тренера клуба Паоло Ваноли.

«Уход Ваноли? Ничего не комментирую сегодня. Слухи о моем уходе? Ничего», — заявил Федун «Спорт-Экспрессу».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 49-летний специалист может покинуть команду по семейным обстоятельствам.

Московский «Спартак» под руководством итальянского наставника Паоло Ваноли занял десятое место в Российской премьер-лиге по итогам минувшего сезона 2021/22. «Красно-белые» смогли набрать 38 очков в 30 встречах. Помимо этого, клуб завоевал Кубок России впервые с 2003 года, в финале турнира был повержен «Динамо» (2:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун РПЛ Паоло Ваноли
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