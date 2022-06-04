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Ледяхов: Урунов — не уровень «Спартака»

04 Июня 2022 • 18:58 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов отреагировал на возвращение полузащитника Остона Урунова в «Спартак».

«Урунов — игрок «Спартака», поэтому клуб должен с ним разбираться. У него контракт, пусть отрабатывает. Если не нужен «красно-белым», значит надо продавать», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Урунов не дотягивает до основного состава «Спартака». Он даже в «Уфе» не был игроком старта. В московском клубе все футболисты средней линии намного выше уровнем, чем Урунов.

21-летний полузащитник минувший сезон провел в аренде в «Уфе» и вернулся в «Спартак» по окончании сезона. Он принял участие в 16 встречах Российской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Ледяхов Уфа РПЛ Остон Урунов
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