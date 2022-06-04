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Переговоры Николича с «Динамо» зашли в тупик

04 Июня 2022 • 18:52 Комментировать

Сербский тренер Марко Николич не может договориться с московским «Динамо».

По сведениям «Спорт-Экспресса», стороны пока не договорились по некоторым деталям контракта. Ранее появилась информация, что Николич является одним из кандидатов на пост главного тренера «бело-голубых» после ухода немецкого наставника Сандро Шварца.

Марко Николич возглавлял «Локомотив» с 2020 по 2021 год. С клубом специалист завоевал Кубок России.

«Динамо» под руководством Шварца заняло третье место, набрав 53 очка в 30 встречах. Помимо этого, «бело-голубые» вышли в финал Кубка страны, в котором не смогли одолеть московский «Спартак» (1:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва РПЛ Марко Николич
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