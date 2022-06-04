Легионеры «Спартака» получат дополнительный отдых

Несколько иностранных игроков московского «Спартака» выйдут из отпуска позже остальных.

По информации «Спорт-Экспресс», руководство клуба приняло решение о том, чтобы дать некоторым легионерам дополнительный отпуск. Это связано с тем, что футболисты вызваны в национальные сборные. При этом, «красно-белые» еще не определили точную дату выхода с отпуска игроков и тренеров «Спартака». Клуб ждет решение о возможности переноса матча за Суперкубок России на 16 июля.

Суперкубок страны между «Спартаком» и «Зенитом» должен пройти 9 июля. Официально место проведение встречи еще не озвучено, но по информации СМИ, игра пройдет в Казани.