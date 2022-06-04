«Факел» ещё не принят в РПЛ, у клуба проблемы со стадионом

Стадион «Факела» не соответствует требованиям Российской премьер-лиги.

«РБ Спорт» сообщает, что воронежский клуб получил лишь временный сертификат для участия в элитном российском дивизионе.

По данным источника, на стадионе «Факела» отсутствует необходимое освещение, нет системы СКУД и специального табло. Помимо этого, на арене слишком маленькие раздевалки.

«Факел» получил временный сертификат до 6 июля. К этому времени необходимо устранить все вышеперечисленные проблемы. Руководство Российской премьер-лиги было недовольно таким положением дел, и отправило письмо в РФС для разъяснения ситуации.