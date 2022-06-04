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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Африканец Дарбо из солигорского «Шахтёра» может перейти в российский клуб

04 Июня 2022 • 16:00 Комментировать (1)

Флориан Биба, агент, представляющий интересы форварда солигорского «Шахтёра» Дембо Дарбо, сообщил, что российские клубы интересуются футболистом.

«Дембо хотел бы попробовать свои силы в российском чемпионате. В России есть большие клубы, поэтому почему бы и нет. Со мной уже связывались несколько клубов из России. Что это за клубы? Не могу назвать их», - приводит слова агента «Чемпионат».

23-летний Гамбиец начинал карьеру в родном «Реал де Бажул». Позже он перешёл в сенегальский клуб «АСЕК Нджамбур», а затем в македонский «Шкупи».

В январе 2021 года футболист стал игроком солигорского «Шахтёра», за который провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 13 результативных передач. Его трансферная стоимость составляет 2,5 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Солигорск РПЛ Дембо Дарбо
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