Африканец Дарбо из солигорского «Шахтёра» может перейти в российский клуб

Флориан Биба, агент, представляющий интересы форварда солигорского «Шахтёра» Дембо Дарбо, сообщил, что российские клубы интересуются футболистом.

«Дембо хотел бы попробовать свои силы в российском чемпионате. В России есть большие клубы, поэтому почему бы и нет. Со мной уже связывались несколько клубов из России. Что это за клубы? Не могу назвать их», - приводит слова агента «Чемпионат».

23-летний Гамбиец начинал карьеру в родном «Реал де Бажул». Позже он перешёл в сенегальский клуб «АСЕК Нджамбур», а затем в македонский «Шкупи».

В январе 2021 года футболист стал игроком солигорского «Шахтёра», за который провёл 50 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 13 результативных передач. Его трансферная стоимость составляет 2,5 млн евро.