Константин Лепёхин: Матч Суперкубка должен судить только российский арбитр

Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в интервью «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, где нужно провести Суперкубок со «Спартаком».

- Как вы считаете, где должен пройти Суперкубок?

- Нужно поступать по регламенту. То есть перед началом сезона надо было решать, где он пройдет, а не перед матчем. Но раз так получилось, что в Суперкубке сыграет московская и питерская команда, было бы справедливо сыграть в другом городе. Тем более хороших стадионов у нас много.

- Как вам вариант с Нижним Новгородом и Казанью, о которых много писали?

- Да в обоих этих городах можно сыграть. Всем было бы удобно.

- А если сыграть в Лужниках, которые отлично провели финал Кубка России?

- Считаю, что можно было бы и в Лужниках провести Суперкубок, но тогда у «Зенита» могут возникнуть вопросы. А так, можно было бы такой матч организовывать на главном стадионе страны, независимо от того, кто будет участвовать в Суперкубке. Недавно прошел финал Кубка России, и мы видели, что был практически аншлаг. Это уникальное для нашего футбола событие. Такого в чемпионате России не было. Если и было, то давно. Это достойно того, чтобы об этом говорить. Это хоть в чем-то плюс для нашего футбола.

- Кто из российских арбитров должен судить этот матч? Может пригласить иностранца?

- Судить должен только наш арбитр. Уже давно пора понять, что ничего в Европе нет лучше, чем у нас. Это те же самые специалисты, с теми же ошибками и проблемами. Это касается и тренерских штабов, и руководящих должностей. А мы сами в себя не верим. Люди, которые принимают решения, пусть сами себя заменят на иностранцев.

- Идею с приглашением иностранного арбитра высказал «Спартак». У него есть основания опасаться плохого судейства, тем более в сезоне были скандалы?

- Конечно, у судей есть ошибки. Это факт. Они ошибаются, как и все остальные. Но я не стал бы усложнять и говорить о том, что нападки идут только на «Спартак». Если брать «Зенит», ошибки бывают и в пользу, и против питерского клуба. Как и со «Спартаком». Не берусь судить, с кем это происходило чаше. С «Арсеналом» такое было. Наверняка и по отношению к вылетевшим командам тоже. Это обычное дело. Но нельзя говорить, что пригласим иностранцев и все успокоиться – это глупо.

- Так кто из наших арбитров должен судить Суперкубок?

- Надо смотреть, кто соответствует этому статусу. В судейском корпусе есть арбитры, которые считаются судьями высшей категории. Карасев очень авторитетный и сильный рефери даже по европейским меркам. До игры никто не будет против его назначения, а вот после кто-то будет возмущаться. Но у нас сейчас есть ВАР и все можно рассмотреть. Почему идут постоянные нападки на судей? Потому что люди считают, что они могут ошибаться умышленно. Если бы все были уверены, что судьи ошибаются случайно, их никто бы серьезно не критиковал и не душил. А в нашей стране все понимают, как все устроено, поэтому ищут подвохи и коррупционные схемы. Из-за этого недоверие.

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- Понятно, что явный фаворит Суперкубка - «Зенит». У «Спартака» есть шансы на победу?

- Есть, конечно. Это особенный матч – сразу за трофей. Это особенная игра в любых составах и готовности. Что-то прогнозировать очень трудно. Да, «Зенит» будет фаворитом, но игра может закончиться как угодно.

- Тем более в последнем матче с «Зенитом» «Спартак» на выезде крупно проиграл, зато дома едва не победил.

- Думаю, что крупное поражение будет надолго в памяти, особенно в таком дерби.

Елена Григорьевская