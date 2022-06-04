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Фонд «Спартак – детям организовал экскурсию на «Открытие Арене» видео

04 Июня 2022 • 15:44 Комментировать

Фонд «Спартак» – детям в своём телеграм-канале опубликовал видео, на котором представил, как семьи с детьми «Фонда Хабенского» посетили Зал славы клуба.

«Подопечные Фонда Хабенского на «Открытие Банк Арене». Недавно мы пригласили на стадион наших друзей: сразу 20 детей вместе с семьями посетили Зал Славы «Спартака» и прикоснулись к 100-летней истории великого клуба», - говорится в сообщении.

Фонд российского актёра Константина Хабенского создан в 2008 году. С тех пор в первостепенные задачи фонда входят помощь детям с онкологическими заболеваниями.

«Спартак» в сезоне-2021/22 является победителем Кубка России, а в чемпионате России команда заняла 10-е место в турнирной таблице РПЛ.  


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