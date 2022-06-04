Мостовой – о Латратове: «Однозначно заслужил переход в более сильный клуб»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможный трансфер вратаря «Химок» Ильи Лантратова в «Зенит».

«То, что Лантратов заслужил переход в более сильный клуб — это однозначно. Он хорошо стоит в «Химках», — сказал Мостовой «Чемпионату».

26-летний Лантратов защищает цвета «Химок» с лета 2019 года. В сезоне-2021/22 голкипер провёл 33 матча во всех турнирах, пропустил 48 голов и отстоял 11 матчей на ноль.

«Красно-чёрные» завершили сезон на 13-м месте и играли в стыковых матчах против «СКА-Хабаровска» за право играть в Российской премьер-лиге. По сумме двух матчей «Химки» гарантировали за собой право выступать в РПЛ.