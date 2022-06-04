«Динамо» заинтересовано продлить контракт с Паршивлюком ещё на один сезон

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, чей контракт заканчивается этим летом, может остаться в команде ещё на один сезон, сообщает Metaratings.

Источник утверждает, что руководство «бело-голубых» предложит 33-летнему капитану команды контракт на один сезон.

В прошедшем сезоне Паршивлюк принял участие в 33 играх за «Динамо» во всех турнирах, он не смог отличиться забитыми голами, но отдал три результативных передачи. Паршивлюк выступает за «Динамо» с лета 2019 года. До этого он защищал цвета «Ростова», «Анжи» и «Спартака».

«Динамо» завершило сезон-2021/22 на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, и команда дошла до финала Кубка России, где уступила «Спартаку» (1:2).