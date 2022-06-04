Полузащитник «Спартака» Остон Урунов вернулся в московский клуб после аренды в «Уфе».

«Завершился срок арендного соглашения узбекского полузащитника Остона Урунова с ФК «Уфа».

За нашу команду Остон в нынешнем сезоне провёл 17 матчей. Благодарим Остона за совместную работу и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры!» - говорится в телеграм-канале «Уфы».

Напомним, 21-летний Урунов перешёл в «Спартак» после прихода в московский клуб Шамиля Газизова. Трансфер футболиста составил 1 миллион евро. А его контракт будет действовать до лета 2025 года.

В текущем сезоне Урунов сыграл 17 матчей за «Уфу» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился. На данный момент его трансферная стоимость составляет 700 тысяч евро.