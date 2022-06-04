Александр Кержаков оценил шансы возглавить «Зенит»

Тренер Александр Кержаков высказался о потенциальной возможности возглавить «Зенит».

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов признался, что хочет, чтобы Кержаков в будущем сменил Сергея Семака. На что Александр ответил:

«Конечно, мне приятно это слышать. Спасибо за оценку моей работы. Я понимаю, что это лишь авансы. Мне еще много над чем нужно работать», — сказал Кержаков «Спорт-Экспрессу».

Последним местом работы специалиста был «Нижний Новгород». Под его руководством команда заняла 11-е место в турнирной таблице и в следующем сезоне выступит в Российской премьер-лиге. Контракт Кержакова с командой истёк 1 июня.