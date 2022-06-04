Радченко оценил возможность трансфера Лантратова в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко оценил возможность перехода вратаря «Химок» Ильи Лантратова в команду из Санкт-Петербурга.

«Понятно, что «Зенит» уже не один год ищет вратаря. Эту позицию надо усилить. Думаю, руководство «Зенита» проанализировало, кто может помочь команде. Если Лантратов перейдёт, будем надеяться, что поможет «Зениту», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

Также Радченко попытался сравнить Малафеева и Лантраторва. Бывший футболист считает, что Малафеев – воспитанник и легенда клуба. Он отметил, что у «Зенита» хорошие вратари, но из-за того, что требуется результат руководство команды делает ставку на опытных игроков.

26-летний Лантратов защищает цвета «Химок» с лета 2019 года. В сезоне-2021/22 голкипер провёл 33 матча во всех турнирах, пропустил 48 голов и отстоял 11 матчей на ноль.