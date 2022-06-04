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Канунников попрощался с «Крыльями Советов»

04 Июня 2022 • 14:14 Комментировать

Российский нападающий Максим Канунников опубликовал пост в социальных сетях, в котором сообщил, что покидает команду.

«Я благодарен каждому дню, проведенному с командой! Тренировки, перелеты, игры, заезды, общекомандные встречи, сборы, переживания, вдохновения, азарт, любовь и ненависть болельщиков, их поддержка и недовольство. Все это для меня — жизнь, моя страсть. Это мой мир! Огромная работа была проделана за это время: мы были все вместе, шли, падали, но снова поднимались.

К сожалению, в последние два сезона по определенным причинам я не смог насладиться игрой и радовать болельщиков, и от этого мне грустно!» - написал Канунников.

Футболист добавил, что рад за партнёров по команде, которые показывают яркую, атакующую и захватывающую игру. Из-за этого команде удалось вернуть болельщиков на стадион в Самаре. Нападающий не скрывает, что хочет, чтобы «Крылья Советов» были среди топ-команд, которые борются за первые места.

Напомним, 30-летний воспитанник «Зенита» перешёл в «Крылья Советов» летом 2018 года из «СКА-Хабаровска» свободным агентом. В сезоне-2021/22 Канунников ни разу не появился на поле, а за всё время в Самаре он сыграл 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и отдал 4 результативных передачи.

С 1 июня он является свободным агентом.


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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Максим Канунников РПЛ
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