Дюпин: «Анжи» — легендарный клуб, который станет потерей для всего российского футбола»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился мнением о текущей ситуации в «Анжи».

Ранее сообщалось, что махачкалинский клуб может прекратить своё существование, так как не смог пройти лицензирование на следующий сезон. Напомним, Дюпин выступал за «Анжи» в сезоне 2018/2019.

«Анжи» — легендарный клуб. Надо учитывать, что в нём играли и работали такие люди как Роберто Карлос, Гус Хиддинк и Самуэль Это'О. Это потеря для всего российского футбола. Грустная новость», — цитирует Дюпина «РБ Спорт».

За один тур до окончания текущего розыгрыша ФНЛ-2 «Анжи» занимает восьмое место в турнирной таблице.

В минувшем сезоне 34-летний голкипер провёл в составе «Рубина» 33 матча, пропустив 59 мячей и шесть раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.