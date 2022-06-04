«Зенит» опроверг слухи о возможном уходе Мостового

Президент «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу слухов о том, что российский полузащитник Андрей Мостовой летом может покинуть питерский клуб.

Медведев сказал «Матч ТВ», что Мостовой остаётся в команде из Санкт-Петербурга, так что комментировать подобные слухи он не будет. Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что полузащитник готов покинуть «Зенит» в том случае, если в команду перейдёт экс-игрок «Спартака» Зелимхан Бакаев.

В прошедшем сезоне Андрей Мостовой провёл в российском чемпионате в составе «Зенита» 28 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя ассистами.