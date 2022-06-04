Широков назвал голкипера, который на долгие годы может закрыть вратарскую позицию в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков рассказал журналистам о том, кто может стать новым основным голкипером питерской команды.

Широков сказал «Чемпионату», что голкипер «Химок» Илья Лантратов может на долгие годы закрыть вратарский вопрос в питерском клубе. Экс-игрок отметил, что всё будет зависеть от Лантратова, но у вратаря есть всё для того, чтобы стать для «Зенита» новым Малафеевым.

Напомним, что в прессе активно ходят слухи о том, что питерская команда в ближайшее время подпишет контракт с Лантратовым. В прошедшем сезоне голкипер «Химок» провёл в РПЛ 30 поединков, в девяти из которых отыграл на ноль.