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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кухта намерен продлить свой отпуск

04 Июня 2022 • 13:27 Комментировать
Чехия
2:1
Швейцария
окончен

Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, выразил надежду на то, что клуб продлит отпуск чешскому футболисту, который в данный момент находится в расположении своей национальной сборной, участвующей в Лиге наций.

«Локомотив» начинает сборы 15 июня, а у Яна последняя игра 12. Может быть Кухте дадут дополнительную неделю отпуска на восстановление. Будем просить», — приводит слова Мартиновича «Спорт-Экспресс».

Агент заявил, что имеет хорошие отношения со спортивным директором клуба Томасом Цорном, поэтому проблем быть не должно.

В минувшем сезоне 25-летний Кухта провёл в составе «железнодорожников» 11 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Томас Цорн Ян Кухта Милан Мартинович
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