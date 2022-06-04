Кухта намерен продлить свой отпуск

Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, выразил надежду на то, что клуб продлит отпуск чешскому футболисту, который в данный момент находится в расположении своей национальной сборной, участвующей в Лиге наций.

«Локомотив» начинает сборы 15 июня, а у Яна последняя игра 12. Может быть Кухте дадут дополнительную неделю отпуска на восстановление. Будем просить», — приводит слова Мартиновича «Спорт-Экспресс».

Агент заявил, что имеет хорошие отношения со спортивным директором клуба Томасом Цорном, поэтому проблем быть не должно.

В минувшем сезоне 25-летний Кухта провёл в составе «железнодорожников» 11 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.