Молодой российский нападающий «Уфы» Гамид Агаларов в летнее трансферное окно может перебраться в «Сочи».

По информации «Евро-футбол.ру», в услугах 21-летнего российского футболиста очень заинтересована сочинская команда, которая видит в Агаларове замену Матео Кассьерре. Напомним, что колумбийский форвард летом может сменить клубную прописку. Интерес к Касьерре проявляют команды из Бельгии и Шотландии.

В прошедшем сезоне Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ. В 29 матчах российского чемпионата молодой форвард отметился 19 забитыми мячами. «Уфа» по итогам сезона вылетела в ФНЛ.