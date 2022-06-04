«Краснодар» пока не стал выкупать Олусегуна

Агент нигерийского форварда «Краснодара» Олакунле Олусегуна рассказал журналистам о перспективах своего клиента в краснодарской команде.

Агент Таддеус Идама сказал Sport24, что краснодарский клуб продлил аренду молодого нигерийского футболиста до лета 2023 года, но «быки» пока не будут выкупать форварда.

«Олакунле в ближайшее время прилетит в Краснодар для подготовки к новому сезону», - отметил Идама.

Напомним, что в прошедшем сезоне Олакунле Олусегун провёл в российском чемпионате в составе «Краснодара» девять поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.