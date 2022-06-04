Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стал известен клуб РПЛ, который выиграл премию фэйр-плей по итогам сезона

04 Июня 2022 • 12:36 Комментировать

Столичные «армейцы» стали победителями премии фэйр-плей, которую вручают самой дисциплинированной команде РПЛ по итогам сезона.

Московский ЦСКА в завершившемся сезона занял первую строчку в рейтинге фэйр-плей и выиграл одноимённую награду. Следом за «армейцами» следуют самарские «Крылья Советов» и «Ростов». Стоит отметить, что худшими командами по этому показателю стали московские «Спартак» и «Локомотив».

Напомним, что рейтинг фэйр-плей учитывает уважение к соперникам и судьям, поведение футболистов, представителей команды и болельщиков, а также количество жёлтых и красных карточек.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Российская Премьер-Лига фэйр-плей
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июня
12:47 · Россия. Премьер-лига
Ещенко может перейти на работу в академии «Спартака»
12:43 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» пока не стал выкупать Олусегуна
12:36 · Россия. Премьер-лига
Стал известен клуб РПЛ, который выиграл премию фэйр-плей по итогам сезона
12:24 · Россия. Премьер-лига
В «Маккаби» отреагировали на слухи о переходе братьев Березуцких
12:10 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Про Дзюбу и Черчесова надо снять фильм 1
11:49 · Россия. Премьер-лига
Хоккеист Лукоянов готов сыграть за «Рубин»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Кутепова: «Спартак» навсегда останется в сердце Ильи
11:29 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» рассказал о том, куда нужно перейти Черышеву
11:09 · Россия. Премьер-лига
Легионеры останутся в «Химках»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Малофеев: «Раньше игру в одно касание высмеивали, а сейчас все к этому пришли»
11:03 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» рассказали о ситуации с арендованными игроками
10:47 · Россия. ФНЛ
Агент Ломовицкого и Зуева: Они пока игроки «Рубина»
10:43 · Россия. ФНЛ
«Факел» объявил о расставании со своим вратарём
10:27 · Россия. Премьер-лига
Глава селекционной службы ЦСКА может продолжить работу в Израиле
10:07 · Россия. Премьер-лига
Орещук: Этим летом в РПЛ будет много внутренних переходов
Все новости
Рекомендуем