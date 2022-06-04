Стал известен клуб РПЛ, который выиграл премию фэйр-плей по итогам сезона

Столичные «армейцы» стали победителями премии фэйр-плей, которую вручают самой дисциплинированной команде РПЛ по итогам сезона.

Московский ЦСКА в завершившемся сезона занял первую строчку в рейтинге фэйр-плей и выиграл одноимённую награду. Следом за «армейцами» следуют самарские «Крылья Советов» и «Ростов». Стоит отметить, что худшими командами по этому показателю стали московские «Спартак» и «Локомотив».

Напомним, что рейтинг фэйр-плей учитывает уважение к соперникам и судьям, поведение футболистов, представителей команды и болельщиков, а также количество жёлтых и красных карточек.