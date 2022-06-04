Экс-футболист Давид Захарян никогда не был избалован вниманием прессы, но его вклад в футбол и жизненная позиция после завершения карьеры является ярким примером тем, кто считает, что после футбола жизнь заканчивается. Марсель Арзуманян пообщался с Давидом и узнал, что главный секрет – как не унывать, а двигаться вперёд. Представляет эксклюзивное интервью «Евро-Футбол.Ру».

«После травмы долго собирал мысли воедино»

— Ты «проложил» футбольный путь Арсену. Как сам оказался в системе «Крыльев»?

— Я начинал в «Заре». По-моему, такая школа до сих пор существует.

— В Самаре?

— Да, на тот момент ещё не было «Крыльев Советов» как академии.

— Какой это был год?

— В «Зарю» я попал где-то в 2004-2005 годах.

— Бабушка привела?

—Да-да, меня туда привела бабуля. Сначала брать не хотели, но она там нашла кого-то, как это всегда бывает.

— Оттуда попал в «Крылья»?

— Нет. Оттуда я попал в ЦСКА ВВС. Самая сильная школа в Самаре. Спустя пять лет я уехал в Академию Коноплёва и к году 2013-му попал в «Крылья».

— Как тебя «Крылья» нашли?

— Самара — маленький город, все друг друга знают. Когда появился вариант — решил вернуться обратно.

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— Почему сам не задержался в Самаре?

— Нет, ну почему же? Задержался.

— Я имею в виду уже «под основу».

— Когда я попал в молодёжный состав — я попал «под» бельгийского тренера. Подбор игроков был хороший, а во втором сезоне у меня неплохо получалось. Просто будь у меня мозги 25-летнего Давида — было бы всё намного лучше!

— Как появились варианты с Арменией? Расскажи про этот период.

— Кстати, появились очень неожиданно! Причём без агентов — их у меня вообще никогда практически не было. Знакомый уехал играть в Москву. Я узнал, кто ему помог, и позвонил этому человеку. Через него всё и сделал.

Сначала я поехал на просмотр в команду «Арцах». Сейчас она называется «Ноа». Там «непонятки» какие-то, 40 человек [на просмотре], но, говорят, хороший владелец. В итоге нас, 7 человек из России, подписали в «Эребуни». Самая «крутая» команда! (Смеётся.) Они шли на последнем месте, а мы, новички, чуть ли не до медалей их подняли. Несколько очков до «тройки» не хватило.

Контракт закончился. Возвращаюсь в Самару, полгода без команды, через знакомых тренируюсь с «Крыльями». И опять случайно узнаю, что приятель играет в Армении. Появляется возможность поехать в «Арарат» великий… Это я сейчас без сарказма! Узнаю, что там тренер Андреасян [Аркадий Георгиевич]. Три недели был на просмотре, жёсткий camp был. (Смеётся.) Андреасян — человек советской закалки: тренировки по два часа, «барьеры» каждый день, воду нельзя пить… Но пути назад не было!

В результате меня подписали! Я радостный звоню семье, папа оттуда: «Цавт танем!* Молодец, красавец, газуем!». И тут через неделю Андреасяна убирают… Приходит новый тренерский штаб и объявляет: «Начинаем просмотр заново». В итоге остались только я и ещё один парень.

— Это осень 2018-го?

— Это был конец июля. Новому тренерскому штабу была дана неделя на подготовку к чемпионату. Первую игру я начал со старта, а потом мне не дают шанса целый месяц! Отправляют в дубль, «маринуют» на замене. Но, как оказалось, тренер специально этот делал. Потом он мне дал шанс, и я считаю, что я им воспользовался. Но там произошла история, из-за которой в октябре пришлось расторгать контракт и уезжать домой.

К тренеру я отлично относился, он был русскоговорящий армянин, но практически всю жизнь прожил в Испании, поэтому и футбол «такой» ставил. Меня всё устраивало. Но по непонятным причинам руководство начинаем его убирать. Мы, 8-9 человек из России, не понимали, почему его убирают. Я только начинаю играть, доказывать, что я не хуже ребят из «основы»... Перед последним собранием тренера нас, кто с России приехал, собирает «старший», и говорит: «Ребят, тут несправедливость! Если убирают тренера, я ухожу. Вы как?» Мы согласились с ним и тоже собрались уходить.

На первом собрании нового тренера «старший» поднимается, говорит: «Вот, мы, игроки из России, не понимаем, почему убирают тренера». [Мы] встали и ушли вслед за тренером. Я вообще не жалею об этом — я считаю, это был мужской поступок! Сначала были сомнения, но потом с «чистой совестью» ходил, потому что меня не устраивало оставаться в том коллективе, который там был. А с ребятами из России, которые всё-таки остались, разорвали контракт уже в декабре.

— Я слышал про травму. Она настигла тебя в Армении или уже в России?

— Травму я получил в Пензе.

— А как ты туда попал? Как можно из Еревана уехать в Пензу?

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— Ха-ха! После Еревана я вернулся в «Крылья», играл на КФК! Тоже интересно получилось. До конца трансферного окна оставалось две недели, а я хотел во вторую лигу. Ну, думаю, пора заканчивать карьеру. Тут мне тренеры предлагают поиграть за «Крылья» на КФК. Я и согласился: «Шикарно, давайте попробуем».

Отыграл сезон в Самаре. В это время как раз оттуда один приятель уехал в Пензу и стал звать меня, говоря, что там отличные условия, деньги вовремя, под задачу «во вторую». Меня связывают с администратором, еду на сборы, на третий день подписываю трудовой договор. Играл, и играл нормально, но тут травма – и «до свидания», как говорится…

— А что за травма?

— Травмировался до обидного нелепо. Крайний угловой на тренировке — и всё, тренировка заканчивается! Я подаю этот угловой и тут… Передняя мышца бедра — там будто шарик лопается, и их («шариков») много! Адская боль! Я падаю, болевой шок, меня уносят. И если бы я вовремя обратился к нужным специалистам, то, возможно, продолжал бы и сейчас играть.

Делаю рентген, прихожу к доктору, он мне говорит: «Ну, обычный надрыв. Это две недели паузы». Я говорю: «Док, я всю жизнь в футболе — я знаю, что такое «надрыв». Это совсем не то!» В итоге сошлись на том, что это — надрыв. (Смеётся.) Две недели пропустил, потом прохожу недельный цикл…

— С травмой?!

— Да! Естественно, когда две недели «дома» провёл, травма уже не так болит. Я молодой, горю желанием играть.

— Это примерно 2019-2020-е?

— Да-да, примерно это время. Я весь цикл «провёл» левой ногой. Первый матч я отыграл на двух уколах. Потом опять цикл, и играем с «Саранском». Ведём 4:1, тренер спрашивает: «Заха, готов?» Я, естественно, «готов». Выхожу, хочу сделать передачу, и опять это ощущение — только в два раза хуже. Привели в раздевалку, сел и понял, что мир обрушился. Дорога в футбол закрыта. Приезжаю домой в Самару в слезах… Родители поддержали, огромное им спасибо!

А мне, представляешь, 22-23! Ты либо работаешь, зарабатываешь деньги, либо играешь в футбол дальше. Мне повезло, мне помог врач «Крыльев» Кюри Султанович. Он сказал: «Слушай, друг, если хочешь играть — надо оперироваться».

— Почему решил, что травма — это конец?

— Мне 22-23, полгода восстанавливаться, у меня опять нет команды. В моём возрасте по-хорошему надо в РПЛ или в ФНЛ играть, а я всё по КФК… Руки опустились.

— Не нашёл смысла?

— Да. Если был бы человек — пусть агент, какая-нибудь «подвязка» — я бы продолжил. Но у меня такого не было. Поговорил с отцом, с мамой, вместе приняли это решение.

— После травмы долго собирал мысли воедино?

— О-о-о, долго, очень долго! Где-то полгода я вообще не понимал, для чего я живу. (Смеётся.)

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— Через какое время после травмы ты понял, что «всё»?

— В июне получил травму, а в конце июля, после «рецидива», понял, что «всё». [Меня] «принесли» в раздевалку, матч продолжается, а я сижу один, рыдаю взахлёб.

— Как быстро перестроился?

— Если честно, до сих пор не могу забыть. Всю жизнь к этому шёл, и так всё оборвалось…

— Не было депрессии после окончания?

— Я человек позитивный, стараюсь свои переживания никому не показывать. Но и наедине с собой очень редко остаюсь, так что – нет, не было.

«В 18 лет попал в дубль, думал: "Ого, какой я футболист!"».

— Что по итогу принесла тебе твоя карьера?

— Принесла травму! (Смеётся.)

— Это точно. А в материальном смысле?

— Ничего не принесла. Огромных денег я не заработал.

— Чем стал заниматься после футбольной карьеры?

— Сразу после «конца» появилась возможность работать в футбольной сфере.

— Тренером?

— Нет, пока нет. Когда пошёл туда работать, в семье с деньгами было не очень, и папа с утра до ночи работал. Я понял, что нужно ещё куда-то устраиваться. Подрабатывал тренером в детских командах.

— Так что такое – «в футбольной сфере»?

— Ну, не хочется пока говорить.

— Это как-то лицензировано?

— Да-да, всё легально! (Смеётся.)

— Продолжил бы профессиональную карьеру, если была бы возможность?

— Сейчас? В свои неполные 25? Нет, куда мне.

— Почему?

— Это значит, что мне надо снова набирать форму... Нет, чтобы профессионально — нет, хватит мне.

— До травмы приходили мысли: «Ну, наверное, уже пора заканчивать»?

— Конечно приходили! Но это были «мотивационные» мысли: «Мне вот 20, а я на КФК играю».

— А когда впервые пришла такая мысль?

— Когда из Армении приехал, наверное. Да и, мне кажется, мой «паровоз» уехал давно. Это бессмысленно. Но в глубине души я верил, что заиграю.

— Что бы ты сказал себе 18-летнему?

— Отдавайся футболу — это в первую очередь! Соблюдай режим, не посещай всякие вечеринки…

— С этим были проблемы?

— Да, что уж скрывать. В 18 лет попал в дубль, думал: «Ого, какой я футболист!». У нас команда хорошая была, с «Краснодаром» вничью играли. С тем «Краснодаром», с которым сейчас в Премьер-лиге играют… Матвей Сафонов, Даниил Уткин.

— Сейчас тебя всё устраивает? Или что-то всё-таки хотелось бы изменить?

— Стремлюсь к лучшему. Да и в принципе сейчас я счастливый человек.

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«После первых голов чуть ли не половина Самары мне писала, поздравляла. Но для людей это стало нормальным — что Арсен выходит, забивает. Поуспокоились»

— Как изменилась твоя жизнь после такого успеха брата?

— Что имеется в виду?

— Может, чаще стали писать сообщения, какая-то популярность локальная…

— Кстати, нет! Вот почему у меня так мало подписчиков?! (Смеётся.) Да, после первых голов чуть ли не половина Самары мне писала, поздравляла. Но для людей это стало нормальным — что Арсен выходит, забивает. Поуспокоились. А потом этот выбор сборной… (Речь про выбор Арсена Захаряна между сборными Армении и России. — Прим. ред.) Там было 50/50: половина – хейт, половина — поздравления.

— Хейт писали армяне, недовольные выбором Арсена?

— Ну да. Их тоже понять можно. Но я человек вспыльчивый — чуть ли не звонил тем, кто оставляет гневные сообщения. Понимаю, что им обидно, но не понимаю, зачем с какой-то желчью писать этот негатив человеку, которого по факту ты даже не знаешь?

— В итоге ничего глобально в твоей жизни не поменялось?

— Да! Я тот же Давид, что и был до этого те 22 года.

— Что ты, как старший брат, дал или по-прежнему даёшь Арсену?

— Прежде всего, слова поддержки — вот эти пять матчей, где слабо набирали очки, финал, когда у команды не получалось. Даю советы, хоть сам и не поиграл на таком уровне. (Улыбается.) Кроме того, разговариваем много «о голове», чтобы всё внимание вокруг него не вскружило ему голову.

— А есть что-то такое, что Арсен дал тебе?

— Да-да! Он уже в принципе взрослый мужчина, могу к нему даже прислушаться, когда обсуждаем что-то важное.

— Я слышал, что он тебе машину подарил.

— Ну, он подарил деньги, а я уже на них приобрёл машину.

— Эти новости про Арсена и ночные клубы… Даже не хочу спрашивать, насколько они правдивы…

— Нет, а я скажу — это неправда! Кирилл Александрович Новиков что-то сказал… Непонятно, зачем такое говорить? Я, как человек, который очень хорошо знает Арсена и его жизнь, заверяю, что это — неправда!

— Как брат, ты пытаешься предостеречь Арсена от таких историй?

— Естественно! Ты себя поставь в футболе, добейся каких-то высот, а «это всё» можно будет делать и после карьеры, если уж так хочется.

— Ты не боишься, что всё-таки не сможешь от чего-то уберечь младшего брата?

— Нет, я не боюсь! Я уверен в своём брате, он полностью отдаётся футболу. У него на этом «крыша не поедет».

— Что сделает Давид Захарян, если узнает, что Арсен Захарян «поймал» звёздную болезнь?

— Приедет в Москву, даст ему хороший *** (пощёчину)! (Смеётся.)

— Не находишь ли в нём какие-то черты себя?

— По-моему, нет! Мы вообще разные.

— Совершенно?

— Да, вообще! Он более спокойный, что ли. А я своё время мог и «с двух» прыгнуть!

— Хорошо, а в чём ваше главное отличие?

— Он заиграл, а я нет!

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— Если бы у тебя был такой старший брат, как ты, ты бы допускал такие ошибки в карьере и в жизни?

— Это хороший вопрос. Думаю, да. Знаешь почему? На тот момент папа был мне и как старший брат, и как отец. Он пытался объяснять, но я игнорировал. У всех же было «да я лучше знаю». Так что, мне кажется, что нет, не помог бы.

— У тебя нет обиды на то, что в Википедии тебя «обозначили» просто как «старшего брата» Арсена Захаряна?

— Честно говоря, всё равно, но просто иногда бывает, что меня, например, представляют незнакомым людям, мол: «Вот, это Давид — брат Арсена Захаряна». Раньше как-то не обращал внимания, а сейчас… Я же тоже личность! Да, возможно, в чём-то это и может помочь, но иногда бывает неприятно.

— А ты хоть раз пользовался «статусом» брата?

— Нет, ни разу! Но у меня есть детская футбольная школа в Самаре — школа Давида Захаряна, и я пользовался тем, что у меня брат — Арсен Захарян. Это так, для рекламы. А в жизни — нет!

«После финала Кубка России приехали с отцом домой, выпили коньяка, обсудили игру»

— Кто из вас двоих лучше бьёт штрафные?

— Я, конечно. Это без сарказма!

— А в чём ты лучше в футбольном плане?

— Он во всём сильнее меня, кроме штрафных!

— Самый известный человек в телефонной книжке?

— Опа! Ну, есть номер Нобеля Арустамяна. Мы с ним общаемся хорошо.

— Он же был на 19-летии Арсена?

— Да! Замечательный человек, замечательный друг!

— У тебя много татуировок. Одобрил бы «такое» у Арсена?

— Да, одобрил бы.

— Что ты делал после финала Кубка России?

— Приехали с отцом домой, выпили коньяка, обсудили игру.

— Почему не переехал в Москву?

— Перееду в июле!

— Виделся со Шварцем?

— Я видел его всего один раз, в Казани. Я хотел сделать совместную фотку, но постеснялся. Арсен меня познакомил, «nice to meet», все дела… Потом он ушёл, а я Арсену говорю: «Скажи ему, я фотку хочу!». Хотел бы его поблагодарить за то, что поверил в моего брата, раскрыл его.

— Последняя новость про твоего брата, которая тебя рассмешила?

— Ну вот как раз про то, что он «из клубов не вылезает».

— Она, скорее, разозлила?

— Сначала посмеялся, а потом задумался. Это же на всю страну говорили, репутации Арсена может повредить.

— Какой клуб для вашей семьи важнее: «Крылья» или «Динамо»?

— «Динамо».

— Без чего ты не представляешь свою жизнь к своим неполным 25 годам?

— Без родных.

*Цавт тане́м (арм.) – дословно означает «Заберу твою боль». Эту фразу говорят, когда выражают любовь к человеку, восхищаются успехами либо, наоборот, жалеют.