В «Маккаби» отреагировали на слухи о переходе братьев Березуцких

Пресс-служба «Маккаби» из Тель-Авива прокомментировала слухи о том, что в израильскую команду могут перебраться тренеры ЦСКА братья Березуцкие и глава селекционный службы Андрей Мовсесьян.

Пресс-атташе «Маккаби» Омер Ронен сказал Sport24, что израильский клуб не собирается комментировать слухи и спекуляции, которые появляются в медиа. Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что братья Березуцкие и Мовсесьян могут летом перебраться в «Маккаби».

В прошедшем сезоне московские «армейцы» под руководством братьев Березуцких заняли пятую строчку в таблице российского чемпионата.