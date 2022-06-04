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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: Про Дзюбу и Черчесова надо снять фильм

04 Июня 2022 • 12:10 Комментировать (1)

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с журналистами заявил, что про успех российской сборной на чемпионате мира 2018 года нужно снять фильм.

Кавазашвили сказал Sport24, что сейчас Артём Дзюба со своими завышенными запросами вообще никому не нужен, но не стоит забывать, что четыре года назад он и Станислав Черчесов были главными героями чемпионата мира.

«Про Дзюбу и Черчесова точно надо будет снять фильм», - отметил экс-вратарь сборной СССР.

Напомним, что на данный момент Артём Дзюба находится в статусе свободного агента. Последним клубом 33-летнего российского футболиста был питерский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили Станислав Черчесов Артём Дзюба
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