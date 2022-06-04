Агент Кутепова: «Спартак» навсегда останется в сердце Ильи

Агент российского защитника Ильи Кутепова высказался по поводу ухода своего клиента из московского «Спартака».

Агент Дамиано Драго сказал «Чемпионату», что «Спартак» навсегда останется в сердце футболиста, ведь эти десять лет будет невозможно забыть. Драго отметил, что Кутепов всегда будет благодарен московской команде.

«Зимой «Спартак» предлагал новый контракт, но после травмы Кутепова «красно-белые» к этой теме больше не возвращались», - добавил агент.

Напомним, что в прошедшем сезоне Илья Кутепов провёл в российском чемпионате в составе «Спартака» лишь четыре поединка.