Экс-игрок «Зенита» рассказал о том, куда нужно перейти Черышеву

Бывший футболист питерского «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с журналистами высказался по поводу перспектив полузащитника Дениса Черышева.

Радченко сказал «Чемпионату», что Черышев очень талантливый, но крайне травматичный игрок, который из-за своих болячек так и не смог стать звездой испанского чемпионата.

«Вернуться в Россию или выбрать чемпионат Турции? Если турецкий клуб будет играть в еврокубках и ставить перед собой высокие задачи, то Черышев переедет туда, но если это будет средняя команда, то тогда Денису будет лучше на родине», - отметил экс-игрок.

Напомним, что в прошлом сезоне Денис Черышев выступал в испанской лиге за «Валенсию».